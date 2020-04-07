Лондон, , 19:36 — REGNUM Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остается стабильным, 7 апреля сообщает агентство Reuters.

По сообщению Даунинг-стрит, Джонсон дышит самостоятельно, но пока остается в палате интенсивной терапии. Обязанности Джонсона в правительстве исполняет глава МИДа и первый министр Доминик Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевший COVID-19 премьер-министр Великобритании 6 апреля был переведен в отделение интенсивной терапии, на случай необходимости подключения к ИВЛ.

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