Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Вопросы стратегического сотрудничества США и Ирака Вашингтон предложил обсудить в середине июня, сообщил 7 апреля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам главы Госдепа, в переговорах от американской стороны будет участвовать его заместитель Дэвид Хейл. Важным стратегическим вопросом станет «дальнейшее военное присутствие Соединённых Штатов для поддержки и обеспечения независимости Ирака».

Напомним, США объясняют своё присутствие в Ираке необходимостью помогать этой стране бороться с терроризмом.

Вопрос присутствия американского военного контингента в этой ближневосточной стране осложнился после организованного Штатами убийства в Ираке высокопоставленного иранского деятеля Касема Сулеймани.