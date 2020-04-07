Тбилиси, , 19:16 — REGNUM В условиях пандемии и с целью предотвращения угрозы распространения коронавируса как в Грузии, так и на ее «оккупированных территориях», все политические разногласия необходимо отложить в сторону. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

По ее информации, сегодня ситуация тревожная не только в Грузии, но и в Абхазии и Южной Осетии, и грузинская сторона поддерживает контакты и коммуникацию с «де-факто» властями, чтобы помочь им максимально защитить от пандемии население «оккупированных территорий». Цихелашвили отметила, что инструменты, которыми сегодня владеет Тбилиси, очень ограничены.

«Коммуникация (с властями Абхазии и Южной Осетии) у нас есть, и мы делаем определенные шаги, чтобы максимально защитить от пандемии население этих территорий, но наши инструменты и наши действия очень ограничены из-за оккупации и мешают нам в оказании населению полноценной помощи», — заявила госминистр.

Она напомнила, что один пациент с коронавирусом из Гальского района ранее был доставлен в Грузию и проходит курс лечения в Зугдидской клинике. Готовится к приему пациентов с коронавирусом и клиника в селе Рухи, на границе с Абхазией.

По мнению Кетеван Цихелашвили, угрозу населению «оккупированных территорий» создает большой неконтролируемый поток приезжих из России, где наблюдается стремительный рост заболеваемости.

В самой Грузии зафиксировано 195 случаев коронавируса, 46 пациентов вылечились, 3 скончались.