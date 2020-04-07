Скопье, , 19:41 — REGNUM Посольство Великобритании в Скопье 7 апреля предоставила в дар армии Северной Македонии оборудование для борьбы с коронавирусом.

На своей странице в социальной сети Twitter посол Великобритании в Северной Македонии Рейчел Гэллоуэй заявила, что между ней и министром обороны страны Радмилой Шечеринской состоялся разговор, посвященный сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, а также возможностям для сотрудничества в сфере обороны в дальнейшем.

Министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска сообщила, что Великобритания предоставила в дар македонской армии защитное оборудование и помпы для проведения дезинфекции.

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