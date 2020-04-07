Приштина, , 20:15 — REGNUM Глава парламентской группы Демократической партии Косово (ПДК) Бедри Хамза 7 апреля представил в парламент заявку о проведении внеочередного парламентского заседания, посвященного обсуждению пакета мер по поддержке населения. Заседание состоится 14 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ПДК считают принятый правительством Косово 30 марта пакет мер на сумму почти в 170 миллионов евро запоздавшим и недостаточным и выступают за принятие ряда новых мер и расширение пакета минимум до 320 миллионов евро.

Уже принятые меры в числе прочего включают в себя удвоение социальных выплат и выплаты до 170 евро лицам, лишившимся возможности для заработка.

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