Донецк, , 18:42 — REGNUM Обстрел села Васильевка возле Ясиноватой (ДНР) из 82-мм миномётов устроили ВСУ, сообщает 7 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку украинская сторона начала в 17:30 мск. По Васильевке было выпущено 20 мин калибром 82 мм.

Отмечается, что предместья Ясиноватой, а также север и запад Донецка ВСУ атаковали за день много раз. При этом применялись гранатомёты, миномёты, БМП-2 и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 апреля ВСУ нарушили в ДНР режим прекращения огня 19 раз.

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