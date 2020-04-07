Вашингтон, , 18:37 — REGNUM США потратят $225 млн на гуманитарную и медицинскую помощь другим странам в ситуации пандемии коронавируса, заявил 7 апреля на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, это станет дополнением к $274 млн, ранее выделенным на помощь 64 странам мира.

«Сейчас я могу сказать, что мы готовы дополнительно выделить 225 миллионов долларов на гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь, чтобы активизировать усилия по борьбе с коронавирусом по всему миру», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ во всём мире выявлено уже свыше 1,21 млн случаев заражения коронавирусом, при этом от коронавирусной пневмонии умерло 67,6 тыс. человек.

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