Киев, , 18:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский против олигарха Игоря Коломойского — это «пчелы против меда», заявил 7 апреля украинский политический эксперт Валерий Пекарь, комментируя внутриполитическое противостояние по т.н. «антиколомойскому» законопроекту.

«Я не говорю, что он (Зеленский) не способен совершить поступок такого масштаба. Хочется верить, что способен… Но это будет непросто, в сценарии этого не было», — заявил Пекарь.

Он подчеркнул, что в жизни каждого политика наступает день, когда надо «выйти из экрана в реальную жизнь» и наступает «момент правды» для пары Зеленский-Коломойский.

«Я считаю себя оппонентом Зеленского. Но я искренне желаю ему найти в себе силы для правильного решения. Это развилка двух сценариев для Украины. Драматический момент», — отметил Пекарь.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект, который запрещает возврат Приватбанка структурам Игоря Коломойского. Принятие этого закона в целом является ключевым условием МВФ для выделения Киеву кредитных траншей. Однако перед вторым чтением несколько депутатов Рады подали к документу более 16 тыс. поправок, которые, по регламенту, парламент теперь должна рассмотреть. Как будет власть выходить из этой ситуации — в настоящий момент непонятно. При этом большинство экспертов считают, что именно Коломойский был основным спонсором всей предвыборной кампании Владимира Зеленского в 2019 году.