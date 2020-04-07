Москва, , 18:20 — REGNUM Любые санкции в условиях пандемии выглядят анахронизмом. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление официального представителя Еврокомиссии Питера Стано, указавшего, что «руководство ЕС не видит оснований отменять санкции против РФ, поскольку они не подрывают возможности России бороться с коронавирусом».

По словам Паниной, официальный представитель ЕС забыл упомянуть о том, что санкции также не «подрывают возможности» России помогать Италии, брошенной на произвол своими соседями и партнерами по Евросоюзу.

«Еврочиновники, видимо, не отдают себе отчёта, что в условиях пандемии и глобального экономического кризиса любые санкции выглядят абсолютным анахронизмом и часто приносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит», — констатировала Панина.

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