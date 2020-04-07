Душанбе, , 18:16 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане во время тактического учения по охране воздушного пространства региона отразили атаку условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Расчёты дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПС базы в условиях сложной радиоэлектронной обстановки успешно произвели сначала обнаружение крылатых ракет условного противника, затем захватили цели и уничтожили их, проведя 15 электронных пусков.

В ходе учения военные отработали нормативы по перезарядке ракетами систем С-300ПС. А подразделения охраны и обороны поработали над ситуациями с отражением нападения на боевые укрепления диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Учения проходили на горном полигоне Ляур.

Напомним, что на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане комплексы С-300ПС поступили в октябре 2019 года.