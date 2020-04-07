Приштина, , 19:09 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 7 апреля дало ответ на заявление российского МИД в связи с введением Косово режима взаимности в отношениях с Белградом.

Албанское новостное агентство Telegrafi цитирует текст заявления МИДД Косово:

«Министерство иностранных дел и диаспоры возражает на заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с решением правительства Республики Косово о постепенном введении принципа взаимности в межгосударственных отношениях с Сербией. Республика Косово — независимое суверенное государство, настроенное на построение добрых отношений со всеми своими соседями. В этом контексте и отношения с Сербией должны строиться на принципе взаимности как единственной легитимной форме построения равноправных межгосударственных отношений. Взаимные меры Косово — это не только отражение многочисленных препятствий и барьеров, которые Сербия чинит государству Косово.

<…>

Косово ещё не начало применять широкую гамму препятствий, которые Сербия применяет в отношении Косово, предлагая Сербии возможность переосмыслить и отменить барьеры и препятствия, применяемые в отношении Косово. Отношения между нашими государствами не могут быть нормализованы односторонне, они должны отражать взаимное желание обеих сторон. Косово продемонстрировала свою волю к улучшению отношений с Сербией, теперь Сербии осталось отменить барьеры и прекратить дипломатическую агрессию в отношении Косово».

6 апреля МИД России резко осудил введение Косово режима взаимности в отношениях с Сербией и осудил соглашательскую позицию ЕС в связи с этим шагом правительства Альбина Курти.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Приштина принуждает Белград к косвенному признанию Косово