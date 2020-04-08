Стокгольм, , 07:47 — REGNUM В парламенте Швеции поддержали предложение о предоставлении правительству страны особых полномочий в связи с усиливающимся кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19. Решение было принято после многочасовой встречи лидеров шведских партий. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Теперь правительство Швеции уполномочено немедленно принять меры, но в то же время предложение должно быть передано на рассмотрение в Риксдаг, который впоследствии может отменить это решение. Сообщается, что Риксдаг должен занять позицию по тому или иному предложению правительства «немедленно», что означает, что решение парламентариев должно быть принято в тот же день или в день после того, как правительство предприняло чрезвычайные меры.

Помимо этого, было также решено, что отдельные владельцы бизнеса или предприятий, затронутые решением правительства, должны иметь финансовую компенсацию, чего потребовала оппозиция. Третье изменение первоначального предложения правительства заключается в том, что было четко и определенно зафиксировано, в каких областях новый закон может быть использован. Речь идет, например, о возможности закрыть спортивные залы и рестораны, транспортные средства и ограничить свободу собраний.

Тем не менее представители Умеренной коалиционной партии посчитали, что соглашение между правительством и парламентом не очень точно во всех отношениях и требует дальнейшей проработки. Поэтому они выступили против такого соглашения между ветвями государственной власти.