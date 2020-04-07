Ново-Огарево, Московская область, , 17:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания с членами правительства и специалистами в области вирусологии поинтересовался у последних о возможности сокращения периода нерабочих дней. Совещание состоялось сегодня, 7 апреля.

Напомним, что российский лидер установил режим нерабочих дней до 30 апреля в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом Путин отметил, что регионы сами могут регулировать те меры противодействия коронавирусной инфекции, которые они принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации.

На сегодняшнем совещании Путин спросил вирусологов о том, как они оценивают общую ситуацию в стране в условиях пандемии, каковые риски и можно ли пораньше завершить период нерабочих дней.

«Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег. Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают? Возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?» — спросил Путин.