Веллингтон, , 17:05 — REGNUM Новозеландский министр здравоохранения Дэвид Кларк не будет уволен, хотя он и заслуживает этого, заявил премьер-министр страны Джасинда Ардерн 7 апреля, сообщает Reuters.

По словам Ардерна, чиновник признался ему, что нарушил действующий в стране из-за пандемии карантин: Кларк, согласно его собственному заявлению, ездил с членами семьи на пляж.

Ардерн «В обычных условиях я бы уволила министра. То, что сделал Кларк, было неправильно, и ему нет никаких оправданий».

Однако увольнение не последует, поскольку нужно бороться с коронавирусом, сейчас не подходящий момент, чтобы лишаться министра здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кларк пытался подать в отставку из-за своего поступка, связанного с нарушением карантина.

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