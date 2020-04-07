Луганск, , 16:39 — REGNUM Новые участки разведения сил и средств в Донбассе снова не согласованы, написал 7 апреля представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, в предыдущий раз на встрече группы почти удалось достичь компромисса по новым участкам. Киев тогда отказался подписать протокол, закрепляющий обязательства.

Была договорённость «продолжить на следующей встрече», то есть 7 апреля. Но украинская сторона снова сменила риторику, отмечает представитель ЛНР.

Мирошник «Если две недели назад представителя ВСУ устраивали даже четыре предложенных участка вместо трёх и нужно было уточнять детали и координаты, то на этом заседании представитель Киева предложил ещё два новых участка и отказался обсуждать конкретику по ранее практически согласованным».

Представитель ЛНР обратил внимание на аргументацию украинской стороны. Оказывается, Киев так поступает из-за того, что «Россия отказывается себя признать агрессором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта представитель ДНР в Минской подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров рассказал, что предложенные республиками Донбасса варианты участков для разведения сил на линии разграничения отвергнуты Киевом.

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