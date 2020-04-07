Вильнюс, , 16:37 — REGNUM «6 марта Апелляционный суд Литвы принял решение отпустить Альгирдаса Палецкиса на свободу. Отмечается, что Палецкис долго был в тюрьме, что расследование закончено, назначены меры пресечения — залог в размере 50 тысяч евро, электронный браслет и домашний арест», — сообщил ИА REGNUM литовский журналист, председатель Социалистического народного фронта (СНФ) Гедрюс Грабаускас.

По его словам, с 14 марта литовские суды находятся в режиме карантина. Грабаускас отметил: «Сейчас реально заседаний мало, и пока не ясно, когда суды начнут работу в нормальном режиме».

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По мнению Грабаускаса, эпидемиологическая ситуация повлияла на смену режима политзаключённого. Однако и сами обстоятельства политических репрессий, которым подвергся Палецкис, и другие литовские инакомыслящие, также способствовали переводу из тюремной камеры под домашний арест.

«Перспективы этого уголовного дела туманные: нет фактов преступной деятельности Палецкиса, всё основано на показаниях Деймантаса Бертаускаса, который сотрудничает с ДГБ Литвы, — считает Грабаускас. — Конечно, многое будет зависеть от ситуации в Литве: если в стране и дальше будет править жестокий проНАТОвский режим, то всё равно есть большая вероятность, что Палецкиса могут осудить. Но ситуация в мире очень туманная, в связи с этим возможны прогрессивные перемены, и в таком случае все это «шпионское дело» развалится, как карточный домик».

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«Мы надеемся, что через некоторое время из тюрем будут выпущены еще пять политзаключённых Литвы — Юрий Мель, Алексей Грейчюс и ещё 3 человека. В заявлении о положении в Литве (которое принято 21 марта 2020 г.) Социалистический Народный фронт и литовские правозащитники требует амнистии для политзаключённых», — сказал Гедрюс Грабаускас.