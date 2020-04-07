Киев, , 16:23 — REGNUM В результате переформатирования управленческой вертикали украинской компании НАК «Нафтогаз» свои должности могут потерять исполнительный директор Юрий Витренко и председатель правления компании Андрей Коболев, сообщило 7 апреля издание «Экономическая правда».

Инициатором изменений стал исполнительный директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Ранее с поста главы дивизиона интегрированного газового бизнеса уволился Андрей Фаворов. Его дивизион будет разделён на две части, занимающиеся добычей газа и коммерческой деятельностью.

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«Фаворов был ориентирован на рост финансовых результатов компании, а для государства приоритетом является наращивание объемов добычи газа «Укргаздобычей», — рассказал журналистам источник в правительстве Украины.

По информации от неназванного представителя «Нафтогаза», у Фаворова и Ватерландера возникли противоречия:

«По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов ушел»

Ранее компания McKinsey&Company, в которой работал Отто Ватерландер, привлекалась к разработке проекта по наращиванию украинской добычи газа, которую Фаворов считал не реалистичной.

«Сейчас «Нафтогаз» активно ищет замену Юрию Витренко. Как только её найдут, дни бывшего соратника Андрея Коболева в компании будут сочтены», — сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины закрепило в контракте с Коболевым подготовку к первичному размещению акций «Нафтогаза» на фондовом рынке (IPO). Эксперты считают, что данные планы являются очередной коррупционной схемой, поскольку в условиях финансового кризиса компания не будет интересной для инвесторов.

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