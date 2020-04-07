Москва, , 16:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным предложил застраховать всех медработников, которые работают с зараженными коронавирусом.

«Я предлагаю рассмотреть правительству РФ возможность застраховать всех врачей, всех медицинских работников, которые сейчас работают именно в больницах, где лежат больные коронавирусом, застраховать их здоровье и жизнь в размере трехгодового дохода», — заявил Миронов.

Также в ходе встречи депутатов фракции с главой правительства Миронов предложил всем медицинским работникам увеличить зарплату на 200 процентов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме в дистанционном режиме прошла встреча депутатов с главой правительства РФ. Серия таких встреч в преддверии отчета правительства перед нижней палатой парламентария продолжается. Накануне прошло совещание с участием депутатов КПРФ, завтра, 8 апреля, состоится встреча с Мишустиным депутатов фракции ЛДПР, 9 апреля — «Единой России».