Пекин, , 15:58 — REGNUM С учётом постоянного наращивания своих возможностей Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая может эффективно контролировать и охранять воды Южно-Китайского моря, а также связанные с ним острова и рифы. Такое заявление сделали китайские военные эксперты после анализа недавних учений, которые прошли в конце марта 2020 года, пишет военный ресурс Defense-Aerospace.com со ссылкой на публикацию в китайском издании Global Times.

В учениях китайского флота принимали участие надводные корабли, подводные лодки и истребительная авиация. Это мероприятие продемонстрировало новый уровень боевого потенциала Военно-морских сил НОАК в Южно-Китайском море, в том числе основанный на тесной координации действий надводных и подводных сил, а также авиации, отметили китайские военные эксперты.

Следует заметить, что усиление мощи Китая в этом регионе идёт на фоне попыток ВМС США организовать здесь своё постоянное военное присутствие.

Так, 10 марта 2020 года американский эсминец прошёл через территориальные воды Китая у островов Сиша, а 15 марта авианосная ударная группа «Теодор Рузвельт» и экспедиционная группа в составе универсального десантного корабля типа «Америка» провели совместные учения в Южно-Китайском море. Кроме того, после вспышки на борту авианосца ВМС США эпидемии нового коронавируса в этот регион был дополнительно переброшен американский патрульный самолет P-3C.

По мнению китайских экспертов, вспышка COVID-19 значительно снизила возможности развёртывания кораблей ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому увеличение численности патрульной авиации было ожидаемым: только так в данной ситуации США смогут сохранить свое присутствие здесь, а также получить соответствующие разведданные.