Киев, , 16:04 — REGNUM Одно из уголовных дел, в котором фигурирует бывший президент Украины Пётр Порошенко, вернули в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщили 7 апреля «Украинские новости».

По данным журналистов издания, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вернула дело ещё 24 марта. Причиной возврата стало то обстоятельство, якобы подобное дело находится вне сферы деятельности САП.

Напомним, в ГБР инкриминировали Порошенко узурпацию власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный рассказал, что Порошенко фактически получил неприкосновенность, дав голоса своей фракции за законопроекты о земле и о национализированных банках, на которых настаивал МВФ.

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