Минск, , 15:49 — REGNUM Первоочередной задачей для Белоруссии в условиях пандемии коронавируса является устойчивая работа сельского хозяйства. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 7 апреля на совещании по работе нефтеперерабатывающего комплекса страны, фрагменты которого показал телеканал «Беларусь 1».

Весь цикл сельскохозяйственных работ в течение года должен быть взят на жесточайший контроль, подчеркнул Лукашенко, так как «нефть на стол не подашь». Он объяснил отказ о жёстких карантинных мер.

«Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» — заявил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил также, что проблема с коронавирусом теснейшим образом связана не только с экономикой Белоруссии, но и с вопросом существования страны.

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