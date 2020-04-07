Москва, , 15:34 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия») назвал адекватными принимаемые российским правительством меры по социальной поддержке и профилактике распространения коронавируса. В интервью корреспонденту ИА REGNUM он также оценил достаточность законодательных инициатив в этих важных вопросах:

«Принятые Госдумой законодательные инициативы в полном объеме дают возможность правительству принимать комплекс необходимых мер. Другой вопрос, что страна у нас очень большая, ситуация с коронавирусам в регионах разная. И в одних регионах меры нужно более жёсткие принимать (таких, как Москва и Московская область — тут нужен жёсткий карантин), а в каких-то регионах можно, наверно, и послабления дать, потому что невозможно останавливать промышленные предприятия. Если это сделать, то будет экономический удар — пострашнее коронавируса.

Поэтому, на мой взгляд, меры, которые предлагает правительство, они адекватные. Другой вопрос, что есть нюансы. Например, у нас сейчас есть дефицит средств индивидуальной защиты — масок, антисептиков. И я 1 апреля на пресс-подходе перед пленарным заседанием предложил правительству отменить ввозные пошлины на эти товары медицинского назначения, и лекарства, и тесты, и снизить ставку НДС. На следующий день правительство отреагировало, и 22 апреля вышло постановление — правительство реализовало эти инициативы.

Это говорит о том, что если правительство видит возникающую ситуацию и на неё нужно быстро отреагировать, оно реагирует на следующий же день. Поэтому я полагаю, что у правительства достаточно законодательных мер для того, чтобы быстро реагировать на разные вызовы. Ну, и как мы видим, регионы каждый по-своему принимает решения. Правда, бывают интерпретации разные, бывают перегибы, иногда перегибают палку сотрудники правоохранительных органов, это, конечно, случается, но в целом могу сказать, что сейчас наши действия адекватные.

Если мы посмотрим на ситуацию в мире, то мы увидим, что есть успешные практики борьбы с коронавирусом, есть не очень успешные. Но у нас пока всё идёт благоприятно. Посмотрим, как будет дальше. Пока — на мой взгляд — далеко не худший вариант. Если посмотреть на ситуацию, сложившуюся по миру в целом, то мы находимся в более благополучной зоне государств, которые проводят комплекс мероприятий по защите от коронавируса».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России до 30 апреля включительно продлили нерабочие дни. В регионах введены режимы самоизоляции. Ранее Валерий Гартунг отмечал, что существенной мерой поддержки экономики на фоне коронавируса станет снижение ставки НДС.

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По данным Роспотребнадзора на 7 апреля, в 81 регионе страны зарегистрировано 7497 случаев коронавируса.

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