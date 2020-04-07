Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Китай, чьи власти «осознанно» скрывали правду о масштабах пандемии коронавируса, должен заплатить, и заплатить много, за тот ущерб, который новый патоген нанес другим странам, пишет Гордон Чан в статье для The National Interest.

По мнению американского комментатора, из-за распространяемой Китаем «лжи» погибли люди, а в экономиках многих стран назревает коллапс. Пекин якобы знал о том, что новый коронавирус может передаваться от одного человека к другому с самого начала, но скрывал эту особенность вируса. Из-за этого в распоряжении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказались неверные сведения об опасности нового патогена, в результате чего 14 января ВОЗ была вынуждена, как выразился Чан, «продвигать ложную позицию Китая». Тогда организация сообщила, что имеющиеся на тот момент данные не позволяли утверждать, что вирус может передаваться от человека к человеку.

«Заверения ВОЗ, несомненно, подтолкнули страны к тому, чтобы не принимать меры предосторожности, которые они в противном случае приняли бы», — заявил автор.

«Грех» Китая еще более значим потому, что власти страны, отрицая возможность передачи вируса от человека к человеку, делали всё, чтобы другие страны не ввели запрет на поездки в КНР. Прежде всего Пекин делал это «руками» ВОЗ, которая 10 января выступила с рекомендацией не вводить запрет на въезд в Китай «на основе имеющийся информации».

Другие примеры полуправды Китая имели также серьезные последствия. Как стало очевидно, Пекин «намеренно» занизил число заразившихся. Впоследствии к подобному «выводу» пришло и американское разведывательное сообщество. Этот недочёт больных поспособствовал развитию чувства ложной защищенности.

В частности, этим свою неподготовленность к пандемии объяснила Дебора Брикс, координатор борьбы с коронавирусной инфекцией в США. По ее словам, американские эпидемиологи, введенные в заблуждение китайской статистикой числа зараженных, посчитали, что речь идет о «чем-то вроде SARS», то есть эпидемии, которая унесла жизни 774 человек из 8 тыс. 98 заразившихся.

«Поэтому я думаю, что медицинское сообщество сделало — интерпретировало данные Китая как то, что ситуация была серьезной, но не настолько», — заметила Брикс.

Автор уверен, что из-за убежденности в том, что речь идет об очередной эпидемии SARS, медики в других странах не стали вводить жесткие меры безопасности.

«Мы не знаем, что на самом деле планировали лидеры Китая в декабре и январе, но они знали, что COVID-19 сделал с Китаем», — продолжает Чан.

«Если бы они хотели нанести вред другим странам с помощью вируса, то они бы сделали как раз то, что на самом деле и сделали», — добавил он.

В качестве возможной компенсации, которую мог бы заплатить Пекин, называются различные варианты. Например, сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн заявила о том, что Китай мог бы простить США часть их суверенного долга. Кроме того, были выдвинуты предложения подать на КНР в суд, чтобы Пекин возместил ущерб в размере $20 трлн. Более того, недовольны не только в США. Иск против КНР уже подала Индия, по данным британской DailyMail, Пекин должен Лондону 351 млрд фунтов стерлингов за нанесенный коронавирусом ущерб.

Однако такие меры автор считает заранее обреченными на провал. По его мнению, выходом из сложившейся ситуации могли стать конфискации китайских активов в пострадавших странах. Так, в США уже активно обсуждают возможность конфискации казначейских обязательств США на сумму более $1 трлн.

При таком развитии событий Китай неизбежно обрушится с критикой на Вашингтон, обвиняя его в отказе от взятых на себя долговых обязательств. Пекин также назовет США ненадежным управляющим мировой финансовой системы. И все же Пекин не сможет ничем подкрепить свои обвинения, если эмитенты других основных валют, например, Лондон, Брюссель, Берн, Оттава и Токио, также пойдут на конфискацию его активов. Безусловно, Пекин может пойти на ответный удар, конфисковав иностранные активы в Китае, но это ему не поможет. Китайские власти отчаянно нуждаются в помощи иностранных предприятий для возрождения экономики, которая переживает спад, вызванный коронавирусом.

«У Китая нет хороших ответных вариантов», — подчеркнул Чан.

Пекин ничего не может сделать, чтобы полностью возместить нанесенный другим странам ущерб, поскольку невозможно возместить потерянные человеческие жизни. Тем не менее мир должен выразить свое возмущение и предпринять действия, которые повлекут за собой огромные издержки для китайского государства. По меньшей мере, это поможет удержать Китай и других злонамеренных игроков от подобных шагов будущем.

«Китай совершил преступление против мира, и как-то за это надо платить», — заключил Чан.