Москва, , 15:29 — REGNUM «Единая Россия» закупила по несколько машин для доставки врачей в субъектах РФ. В ближайшее время транспорт поступит в регионы. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания, которое председатель партии Дмитрий Медведев провёл c представителями волонтерских центров партии по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

«Действительно, дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта — по 2−3 единицы на каждый субъект — для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять. В ближайшее время эти машины в регионы поступят», — заявил Андрей Турчак.

Кроме того, фракции «Единой России» в регионах передают атомобильный парк законодательных собраний субъектов РФ для доставки врачей, которые трудятся на сутках в инфекционных больницах, инфекционных отделениях, которые дополнительно разворачиваются в регионах.

«Это абсолютно правильный подход. В этой ситуации нет более важной цели, чем доставить врача к пациенту, или просто, что называется, довезти на работу. Поэтому просил бы всех коллег, где эта работа развернута, а она везде сейчас развернута, из этого исходить. Давайте эти практики будем продвигать дальше», — сказал Дмитрий Медведев.