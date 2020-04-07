Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут оказаться более тяжелыми для экономики Казахстана, чем в 2008 году. Об этом 7 апреля заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с премьер-министром страны Аскаром Маминым.

Экс-президент отметил, что правительству нужно думать о том, какие меры принять в посткризисный период. Назарбаев также отметил своевременность выделения на поддержку экономики $10 млрд.

Мамин, в свою очередь, рассказал о мерах по недопущению распространения коронавируса, а также о социальной поддержке населения республики.

«И не такие трудности мы переживали. Эти трудности мы тоже преодолеем», — сказал Назарбаев. Он добавил, что 8 апреля опубликует свою статью с обращением к народу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Казахстане выявлено 685 случаев заражения коронавирусом, 50 человек выздоровели, шесть человек скончались.

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