Манила, , 15:06 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте пожертвует свою месячную зарплату, чтобы внести свой вклад в разрешение кризиса, связанного с коронавирусом, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что помимо Родриго Дутерте, многие филиппинские чиновники также решили сократить свою зарплату и пожертвовать её на борьбу с коронавирусом.

«В дополнение к Дутерте, многие члены кабинета также пообещали сократить 75% своей месячной зарплаты с апреля по декабрь 2020 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента Филиппин Сальвадора Панело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина в стране, что по ним будет открыт огонь на поражение.

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