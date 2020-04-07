Анкара, , 15:12 — REGNUM Министерство обороны Турции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции сократит число военных операций на территории Сирии. Об этом 7 апреля сообщается на странице ведомства в Twitter.

«В связи с эпидемией коронавируса было принято решение минимизировать передвижение войск в звонах боевых действий в Сирии», — говорится в заявлении министерства.

Тем не менее, турецкие военные регулярно проводят спецоперации против сирийских курдов в рамках военных операций близ сирийско-турецких границ.

Напомним, вооруженные силы Турции совместно с лояльными им боевикам оккупировали район Африн, являющийся местном компактного проживания сирийских курдов.

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