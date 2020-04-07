Тегеран, , 14:57 — REGNUM 6 апреля в Иран прибыла медицинская помощь из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Тегеране.

Напомним, что правительство Южной Кореи приняло решение оказать медицинскую помощь четырнадцати странам мира. Гуманитарная помощь Ирану оценивается в $2 млн.

Читайте также: Южная Корея предоставит медицинскую помощь четырнадцати странам мира

Известно, что южнокорейская сторона предоставила Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран 500 стерилизаторов и два устройства для проведения ПЦР-анализа.

В посольстве отметили, что в ближайшее время власти Южной Кореи отправят в Иран еще один самолёт с медицинской помощью.

По состоянию на 6 апреля, число заражений коронавирусом в Иране достигло 60 500 случаев, из них — 3739 с летальным исходом.