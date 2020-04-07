Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Действующий глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис остаётся руководить главной спецслужбой страны на второй срок. Такое решение сегодня, 7 апреля, принял парламент Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За» продление полномочий Яунишкиса выступили 109 депутатов, «против» были четверо, пять народных избранников воздержались.

Активно против переназначения Яунишкиса выступал экс-глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас, который ранее поднял крупный скандал о масштабной слежке ДГБ Литвы за участниками президентской кампании конца 2018 года до середины 2019 года.

«Моя версия и версия информатора — этой информацией обеспечивался исключительно господин кандидат Гитанас Науседа», — сказал сегодня в парламенте во время слушаний Бакас. Именно Науседа, уже как президент Литвы, внёс кандидатуру Яунишкиса на второй срок. Сам Бакас ранее протестуя против такого решения даже отдал публично Яунишкису свою награду от ДГБ за заслуги перед литовской госбезопасностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, после того, как один из высокопоставленных сотрудников ДГБ дал показания в парламенте о незаконных действиях спецслужбы и сборе информации и компромата на некоторых участников президентской гонки. Глава спецслужбы Яунишкис, отрицая обвинения, признался, что только в 2019 году ДГБ в отношении различных граждан проводило 80 тыс. проверок.