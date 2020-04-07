Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел видеоконференцию с комиссаром Евросоюза (ЕС) Оливером Виргелисом по вопросам расширения и политики добрососедства. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Главной темой беседы была борьба с глобальной пандемией», — говорится на правительственном сайте.

Сообщается, что Гахария поблагодарил еврокомиссара за помощь со стороны ЕС и отметил «исключительную важность» такой поддержки для Грузии. Премьер-министр страны также заверил собеседника в том, что Грузия остается надежным партнером Евросоюза.

Стоит отметить, что в конце марта глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель обещал со стороны Евросоюза помощь для борьбы с коронавирусом в размере €70 млн.

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