Бишкек, , 14:43 — REGNUM В Ошской области Киргизии задержали местного жителя, который пытался скрыть, что заражен коронавирусом. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил комендант города Оша и Ошского региона Малик Нурдинов, передает «Кабар».

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По его словам, зараженный вирусом SARS-CoV-2 мужчина контактировал с родственниками, соседями и коллегами на работе, тем самым распространял коронавирусную инфекцию.

«Сейчас его держат в обсерватории. После выздоровления он может быть заключен в тюрьму на срок до 5 лет», — подытожил комендант.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 7 апреля 2020 года в Киргизии выявлено 228 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Четверо из них умерли.

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