Москва, , 14:45 — REGNUM Любые попытки установить в космосе «частную собственность» неприемлемы. Об этом заявил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом указа об освоении природных ресурсов на Луне.

Он отказался давать американскому документу юридическую оценку. Сначала необходимо изучить такого рода указ на основании юридических подходов, добавил Песков.

Однако «какие-то попытки «приватизации» космоса в тех или иных формах» были бы неприемлемы, подчеркнул он, затруднившись сказать, можно ли считать указ Трампа именно такой попыткой.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный Трампом указ о поддержке коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах предписывает руководству США не позволять рассматривать космическое пространство как всеобщее достояние человечества.

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