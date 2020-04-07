Париж, , 14:33 — REGNUM Мэрия и префектура полиции Парижа приняли решение ограничить занятия спорта в столице, запретив их в течение дня, с 10 до 19 часов, передает BFM TV.

Известно, что во Франции любители совершить пробежку теперь должны будут вставать раньше или ложиться спать позже, если они хотят продолжать тренироваться во время режима самоизоляции.

«С 8 апреля 2020 года выходы на отдельные спортивные мероприятия больше не будут разрешаться с 10:00 до 19:00 по всей территории Парижа», — говорится в опубликованном во вторник, 7 апреля, заявлении.

Сообщается также, что занятия спортом, независимо от их характера (бег, прыжки со скакалкой, фитнес), возможны между 7:00 и 10:00 часами утра в течение не более одного часа в пределах одного километра от дома.

Мэр Парижа Анн Идальго и начальник парижской полиции Дидье Лальман заявили, что они приняли это решение после того, как, несмотря на режим изоляции, многие жители столицы вышли на улицу, чтобы просто насладиться солнцем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не преодолен, полагая, что страна все еще находится в «фазе обострения».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Франции: «Ещё не достигли пика эпидемии»