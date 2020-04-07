Рим, , 14:25 — REGNUM Уровень доверия граждан Италии к Евросоюзу опустился почти до самых низких показателей за всю историю наблюдений, передает Termometro Politico во вторник, 7 апреля, со ссылкой на исследование Demos.

Институтам ЕС доверяет лишь 30% граждан страны. Годом ранее этот показатель составлял 34%. С 2000 года доля граждан, доверяющих ЕС, снизилась с 57% до 30%. Самый резкий спад был зафиксирован в 2011 году — на 12% (с 49% до 37%). Наблюдатели связывают это с последствиями экономического кризиса.

Исследование было проведено в марте 2020 года. Не исключается, что в следующие месяцы наблюдатели зафиксируют еще более радикальное снижение уровня доверия.

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 6 апреля, в Италии умерли 16 523 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 636. Днем ранее число погибших увеличилось на 525. Выздоровели 22 837 человек, за день этот показатель увеличился на 1022 (днем ранее — на 819). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3589. В настоящее время больны 93 187 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 132 537.