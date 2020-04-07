Москва, , 14:24 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) призвал человечество отказаться от санкционной политики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Как глава Российского фонда мира и председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам я обращаюсь ко всем здравомыслящим политикам в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных и межпарламентских организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики», — говорится в обращении.

В условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей сегодня простых людей на грань выживания, уверен парламентарий.

Он заверил, что со своей стороны Российский фонд мира продолжит оказывать помощь государствам, пострадавшим от пандемии COVID — 2019, всеми возможными средствами.

Парламентарий выразил сожаление, что не удалось достичь консенсуса на площадке Генеральной Ассамблеи ООН относительно внесенного РФ проекта Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которая должна была подтвердить приверженность международного сообщества принципу Устава ООН о сотрудничестве государств.

Проект Декларации был заблокирован США, Евросоюзом, Великобританией и примкнувшим к ним Украиной и Грузией исключительно из политических соображений, невзирая на призыв Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша отказаться от рестрикций.

«Подобная антигуманная линия затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуэла, а также не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств Европейского континента», — отмечает он.