Москва, , 14:21 — REGNUM Великобритания не обращалась к России с запросом о помощи в лечении премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом 7 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Великобритании есть врачи, которые на соответствующем уровне квалификации позаботятся о премьер-министре страны», — сказал Песков.

Напомним, 27 марта Борис Джонсон объявил, что заражён коронавирусом. До 5 апреля он работал в режиме самоизоляции, после чего был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент России Владимир Путин направил Джонсону телеграмму, в которой пожелал ему скорейшего выздоровления.

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