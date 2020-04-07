Москва, , 14:16 — REGNUM Российские власти категорически отвергают утверждения о том, что проведение в РФ мирового первенства по футболу в 2018 году могло быть связано с какими-либо взятками. Об этом заявил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвинутые в США обвинения.

Песков подчеркнул, что Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это не было связано с какими-либо проявлениями коррупции, такие заявления Кремль категорически отрицает.

Он добавил, что Россия два года назад провела «лучший чемпионат мира по футболу в истории», и вся страна этим гордится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение, в котором говорится о получении взяток некоторыми бывшими сотрудниками структур Международной федерации футбола (FIFA). За вознаграждение, утверждают прокуроры, права на проведением мировых чемпионатов достались России и Катару.

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