7 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 14:12 — REGNUM



Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, похоже, теряет свое влияние и позиции в стране пребывания. И «виноват» в этом коронавирус, точнее, последствия его распространения для национальных и мировой экономик.

Выступая на днях в польском Сейме, председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий поднял тему «цифрового налога». Он заявил, что «мы должны вернуться к более ранним идеям, о которых Варшава говорила на протяжении более двух лет». Среди них — налог на крупные международные корпорации, работающие в интернете, чьи выплаты могут составить сумму в миллиарды евро, которая поступит в «бюджет Европейского союза для борьбы с коронавирусом». Речь идет о взыскании дополнительных средств с таких цифровых гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA). Они зарабатывают, где только могут, но пользуясь лазейками в законодательстве, платят копейки. Например, когда доход Facebook в Великобритании составил 1,65 млрд фунтов, социальная сеть отдала в виде налогов всего лишь 28,5 млн фунтов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая координирует работу над «цифровым налогом», страны ежегодно теряют от его отсутствия около 240 миллиардов долларов. Другие эксперты говорят, что даже более триллиона долларов. На уровне Евросоюза введение налога активно лоббирует Франция, но и Польше эта идея очень понравилась в свое время. Однако есть одно, но — позиция США, которые воспринимают данную инициативу, как направленную против себя.

В сентябре прошлого года во время памятных мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве об этом говорил вице-президент США Майк Пенс. На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой он заявил, что Вашингтон «с благодарностью» принял отказ Варшавы от поддержки идеи налога на «цифровые услуги», который «препятствовал бы торговле между нашими странами». Неожиданным здесь было то, что еще в июле польское министерство финансов объявило о работе над налоговой инициативой, при этом представители канцелярии президента Польши не смогли толком объяснить журналистам, почему правительство вдруг «передумало». Но сегодня получается, если судить по заявлениям Моравецкого, что Варшава снова совершила разворот на 180 градусов. Причем, премьер не прислушался к аргументам посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, которая в начале марта сего года выступила со специальной статьей в газете Rzeczpospolita, где призвала не допустить «дискриминации американских компаний». Она противопоставила ОЭСР, с которой ведут работу эти самые корпорации по поводу «цифрового налога», «нескольким европейским странам», что недавно «в одностороннем порядке ввели или рассматривают возможность введения» налога. И предупредила, что США «не останутся пассивными перед лицом дискриминации в отношении наших компаний».

Ранее Моравецкий заявлял, что «мы ждем решений, предложенных Брюсселем и ОЭСР», чтобы они «соответствовали принципам ЕС и в то же время правилам ОЭСР». Вопрос в том, можно ли будет согласовать взгляды этих двух сторон, а если нет, то чью позицию в итоге поддержит Варшава. До пандемии коронавируса чаша весов однозначно склонялась в пользу американцев. Сейчас уверенности в этом нет. Потому что борьба с болезнью заставляет польские власти идти на нестандартные решения. В сытные спокойные времена Варшава благосклонно воспринимала слова Мосбахер о том, что «в деньгах есть идеологическая составляющая, которая зависит от того, откуда они приходят», когда таким образом посол объясняла нежелательность польско-китайского сотрудничества. Однако стало плохо, и Моравецкий пишет в своем блоге о прибытии в Варшаву самолетов с медицинским оборудованием из Китая: «Спасибо Агентству по развитию промышленности и корпорации KGHM за столь эффективно проведенную акцию, которая стала возможной благодаря хорошим отношениям между президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Си Цзиньпином». Хотя несколько дней до того Мосбахер обрушилась с резкой критикой на Пекин, обвинив его в «сокрытии всяческой информации о распространении» коронавируса.

Сегодня премьер делает следующий шаг и более серьезный. Во-первых, «цифровой налог» останется и после того, как закончится вспышка болезни. Во-вторых, Варшава публично идет наперекор Вашингтону и это уже не скрыть, проявляет «непослушание» и лиха беда начало, оживляются дискуссии о том, какие есть альтернативы проамериканской внешней политике. В-третьих, Польша «возвращается» в Европу, что делает ее более восприимчивой и к программам реформирования общеевропейского курса, включая инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, где также есть место предложению перестроить отношения ЕС и России. Учитывая, что вредоносное воздействие на экономику эпидемии коронавируса в Польше и пандемии в мире имеют все шансы перенестись, как минимум, на следующий год, если не годы, поляки могут стать менее восприимчивыми к рекомендациям Вашингтона, а посол США в Польше окажется одним из послов, а не первым среди равных.