Минск, , 14:15 — REGNUM Проблема распространения коронавируса связана с экономикой Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во время совещания в Минске, сообщило 7 апреля информационное агентство БелТА.

«Теснейшим образом проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени…, возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдёт с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь», — рассказал он.

Лукашенко объяснил, что крупные мировые игроки пользуются сложившейся ситуацией с максимальной выгодой для себя.

Он также добавил, что борьба с коронавирусом в Белоруссии не ослабевает, однако она ограничена ресурсами государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии отмечается рост заболеваемости COVID-19, но взрывного роста нет, более того, общая смертность и смертность от пневмоний снизились в первом квартале 2020 года.

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