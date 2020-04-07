Минск, 7 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Проблема распространения коронавируса связана с экономикой Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко во время совещания в Минске, сообщило 7 апреля информационное агентство БелТА.
Лукашенко объяснил, что крупные мировые игроки пользуются сложившейся ситуацией с максимальной выгодой для себя.
Он также добавил, что борьба с коронавирусом в Белоруссии не ослабевает, однако она ограничена ресурсами государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии отмечается рост заболеваемости COVID-19, но взрывного роста нет, более того, общая смертность и смертность от пневмоний снизились в первом квартале 2020 года.
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