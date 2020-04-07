Москва, , 14:20 — REGNUM Война в Ливии продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, более того, противостояние сторон набирает обороты. Такой комментарий эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Марии Махмутовой приводит 7 апреля пресс-служба этого аналитического центра.

По словам эксперта, война продолжается в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. В граничащих с Ливией Египте и Алжире количество выявленных заражений коронавирусом превысило 1 тыс., в Тунисе их около 600. В Ливии по официальным данным заражений всего 18, а летальных исход один, однако эта информация вряд ли соответствует действительности.

Более того, в Ливии не хватает больниц и медперсонала, а министр здравоохранения Правительства национального согласия (ПНС) не так давно покинул свой пост.

Военные действия на фоне пандемии активизировались. Так, в конце марта и начале апреля силы ПНС атаковали подконтрольную Ливийской национальной армии (ЛНА) авиабазу, расположенную в 100 км от Триполи.

«Ожесточённые боевые действия происходят и непосредственно около Триполи. Фиксируют и гибель командиров обеих противоборствующих сторон. Война становится все более изнуряющей, и командующий ЛНА Халифа Хафтар даже запросил дополнительной помощи у Египта и ОАЭ», — отмечает эксперт.

Другим государствам пока не удаётся сгладить ситуацию в стране. Мирные переговоры между ЛНА и ПНС в формате 5+5 могли пройти в рамках Берлинской конференции, однако представителям ООН не удалось их организовать. Французская сторона предложила заключить сделку между Хафтаром и министром внутренних дел ПНС Фатхи Башагой. Идея заключается в объединении западного и восточного правительств и уходе со своего поста главы ПНС Фаиза Сарраджа. Его пост переходит Башаге, а Хафтар остаётся командующим армией. Однако пока такое предложение не проходит.

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Эксперт отметила запуск европейской операции «Ирини», призванной сменить предшествующую «Софию», нацеленную на борьбу с проникновением нелегальных мигрантов в Европу. Новая операция нацелена на концентрацию сил на эффективном контроле запрета на поставки оружия в Ливию.

На самом деле, полагает Махмутова, в Евросоюзе хотят продолжить работу, которая проводилась в рамках прежней операции. Защита от проникновения нелегальных мигрантов сейчас особенно актуальна для стран ЕС.

«Война продолжается. ЛНА не собирается идти ни на какие уступки, и прогнозировать, что в скором времени из-за коронавируса будут прекращены боевые действия, невозможно. По-видимому, Хафтар просто ждёт, когда глава ПНС просто сбежит из страны и самостоятельно уйдёт в отставку», — заключила эксперт.

РИСИ является ведущим российским научно-исследовательским и аналитическим центром, который был учреждён главой государства. Главная задача РИСИ — информационное обеспечение администрации президента, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств.

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