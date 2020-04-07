Москва, , 13:52 — REGNUM Россия получила приглашение от Организации стран — экспортёров нефти стать участником переговоров в формате ОПЕК+, на которых планируется обсудить меры по стабилизации рынка нефти. Об этом сегодня, 7 апреля, заявили в Министерстве энергетики РФ.

Читайте также: Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

«Да, мы получили приглашение. (Участие) подтверждаем», — приводит ТАСС слова представителя федерального ведомства.

Также по теме: ОПЕК начала подготовку к переговорам

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля стало известно о запуске Организацией стран — экспортёров нефти процесса подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+. Это произошло после того, как днём ранее к созыву строчной встречи призвала Саудовская Аравия. Саудовские власти призвали к скорейшему достижению справедливого соглашения о восстановлении баланса на нефтяном рынке. Ориентировочно переговоры в формате ОПЕК+ должны были состояться 6 апреля. Однако были перенесены на 9 апреля.

Напомним, о прекращении сделки ОПЕК+ стало известно 6 марта 2020 года. Тогда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях, поскольку Эр-Рияд настаивал на сокращении добычи нефти из-за коронавируса, а Москва на это не согласилась. Теперь Саудовская Аравия ставит Москве ультиматум, требуя в одиночку убрать с нефтяного рынка 1,5 млн баррелей в сутки. При этом к другим странам — участницам ОПЕК подобных требований не выдвигается.

Читайте ранее в этом сюжете: В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России