Минск, 7 апреля 2020, 13:54 — REGNUM В Белоруссии нет лавинообразного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Минске, сообщило информационное агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что лавинообразного роста заболеваемости в стране нет, и данную ситуацию следует удерживать.
Президент Белоруссии добавил, что общее количество смертельных случаев в стране в первом квартале 2020 года снизилось на 4%, а смертей от пневмоний упало на 9%.
Лукашенко подчеркнул, что коронавирус является серьёзной проблемой, но не стоит забывать и о других болезнях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии поручил обеспечить выполнение посевных работ в стране, поскольку в мире уже заговорили о перспективе голода.
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