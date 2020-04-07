Минск, , 13:54 — REGNUM В Белоруссии нет лавинообразного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Минске, сообщило информационное агентство БелТА.

«У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких — ИА REGNUM). Катастрофы абсолютно нет», — рассказал он.

Лукашенко отметил, что лавинообразного роста заболеваемости в стране нет, и данную ситуацию следует удерживать.

Президент Белоруссии добавил, что общее количество смертельных случаев в стране в первом квартале 2020 года снизилось на 4%, а смертей от пневмоний упало на 9%.

«У нас не просто болеют сейчас от вируса, но и психоз же. И всё равно падение почти на 9% только от пневмоний. А сейчас это наша главная проблема», — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что коронавирус является серьёзной проблемой, но не стоит забывать и о других болезнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии поручил обеспечить выполнение посевных работ в стране, поскольку в мире уже заговорили о перспективе голода.

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