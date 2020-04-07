Киев, , 13:47 — REGNUM Историческую выставку «Столетие непокоренных», расположенную в центре Киева на Майдане, сдуло сильными порывами ветра, сообщила 6 апреля полиция столицы Украины.

Силовики отдельно подчеркнули, что выставка не подвергалась атакам вандалов.

Полицейские отчитались о расследовании инцидента, в рамках которого они просмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы точно отсечь версию вандализма.

«Полиция понимает, что в голове обывателя много «зрады». Он сидит на карантине, и ему нечего делать, потому он много думает и думает, конечно же, неправильно. Потому полиция играет на опережение… предупреждает о проблеме и успокаивает одновременно», — иронически комментирует специфический комментарий силовиков политолог Юрий Романенко.

По его словам, отсутствие «вандальной» проверки только бы усилило тревожность в столице Украины, тем более что 5 апреля в том же районе кабели сгорели — и чуть ли весь Киев не обесточило.

«А может, это Путин?» — начинает думать обыватель… Месседж же полиции нам говорит «Да, у нас в центре нашей великой столицы бывают случаи вандализма, мы их не отрицаем, и вы всех их знаете, но этот случай как раз тот редкий случай, когда выставку не разгромили вандалы, просто унес ветер», — заявил Романенко.

ИА REGNUM напоминает, что ночью 5 апреля возгорание возникло в подземном коллекторе на центральной улице Киева Крещатик. В коллекторе были размещены электрические кабели различного напряжения. ЧП оставило без связи жителей сразу пяти районов столицы Украины, возможной причиной возгорания назвали короткое замыкание.

Согласно официальной информации, выставка «Столетие непокоренных» посвящена «борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды», в проекте использованы фотографии и документы из архивов музеев, Центра исследований освободительного движения и из «открытых источников».