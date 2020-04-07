Киев, , 13:40 — REGNUM

Перспективы на Украине у США и ЕС не слишком благоприятные и они стремятся компенсировать это экономическим выигрышем, а земли — это важнейший из активов Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 апреля, комментируя высказывания депутата Верховной рады Василия Нимченко.

Как сообщалось ранее, Нимченко заявил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк потребовали от Украины изменить недавно принятый закон о рынке земли. В свою очередь, сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что Всемирный банк требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка и допустить к покупке земли юридических лиц.

«То, что Запад всеми возможными способами, в том числе через Международный валютный фонд и Всемирный банк, будет «выжимать» Украину, для меня не подлежит сомнению.

Своих военно-политических целей на Украине США и Европейскому союзу в полной мере достичь не удалось. Борьба продолжается, но, в главном, можно сказать, что их наступление на Россию с украинского фланга захлебнулось. Перспективы на Украине у США и ЕС не очень благоприятные, и они стремятся компенсировать это экономическим выигрышем. Украинские земли — важнейший актив, они его всячески будут прибирать к рукам.

Уже сегодня они имеют для этого немалые возможности, но, как мы видим, им «всегда всего мало». Эта их неуёмность должна сыграть против них. Возможно, сейчас закон о земле на Украине будет принят в том виде, которого требуют западные боссы Киева. Но ситуация в стране и без того шаткая, грабительский для украинцев закон о земле её ещё более раскачает, Зеленскому при такой линии долго удержаться у власти не удастся.