Москва, , 13:40 — REGNUM Замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников рассказал причину инцидента, который произошел в аэропорту Ижевска при его попытке улететь в Москву. По словам чиновника, он впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в здание аэропорта.

«Это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — цитирует замминистра РИА Новости. Также он пояснил, что визит в Ижевск был связан с необходимостью навестить отца.

Овсянников добавил, что в настоящее время находится на рабочем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде СМИ появилась информация об участии Овсянникова в инциденте в аэропорту Ижевска. Якобы чиновник проходил через рамку металлоискателя, она несколько раз сработала, его попросили показать билеты и документы, но он отказался, направившись к стойке регистрации, не предъявив необходимые документы и устроив скандал. Затем Овсянникова задержали.

В Минпромторге заявили, что правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона.

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