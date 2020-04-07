Москва, , 13:38 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о включении депутатов в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в ТГ-канале.

«Мишустин поддержал эту инициативу», — написала она.

Предложение о включении депутатов в штабы внес депутат Госдумы Олег Шеин в ходе встречи парламентариев фракции «Справедливая Россия» с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, уточнила пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также еще раз подчеркнул необходимость подключения депутатов к работе по борьбе с коронавирусом.

«Наш коллега Олег Васильевич Шеин внес предложение, которое мы с Вами обсуждали, учитывая, что в координационном совете, который Вы возглавляете, у нас принимает участие в работе первый заместитель председателя Госдумы Александр Дмитриевич Жуков, в регионах, на региональном уровне, в региональных штабах у нас на системной основе, как это сделано на уровне правительства РФ, депутаты Госдумы не принимают участия. Это, на наш взгляд, не очень правильно, потому что коммуникации через депутатов, через тех, кто избран нашими гражданами, полезна… Поэтому если будет такая возможность, пожалуйста, предложите нашим коллегам из регионов, губернаторам, чтобы депутаты были востребованы», — заявил Володин в ходе совещания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты разных фракций заявляли о необходимости включения парламентариев в оперативные штабы в регионах. Вместе с тем в субъектах РФ заседания предпочитают скрывать от оппозиции. В частности, депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) сообщил о оперативном завершении заседания такого штаба в Ульяновской области после его появления.