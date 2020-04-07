Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В детских садах Свердловской области работают дежурные группы для детей, чьи родители являются сотрудниками экстренных служб и непрерывных производств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В Екатеринбурге продолжают работу группы в 29 детских садах, которые расположены во всех районах города. Всего в 15 муниципалитетах области работает 88 таких дежурных групп.

Отметим, что порядок формирования и посещения групп регулируется распоряжениями муниципальных властей. Сами группы работают с 07:30 до 18:00 по местному времени и их одновременно посещает не более 12 детей.

В свою очередь родители, чьи дети посещают дежурные группы, обязаны представить необходимый пакет документов с места работы.