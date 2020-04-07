Минск, , 13:22 — REGNUM «Главное сегодня — экономика. Одно из направлений — нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при этой волатильности и достаточно низких ценах на нефть», — заявил 7 апреля Александр Лукашенко на совещании с руководством Белоруссии по вопросам распространения коронавируса и поставок нефти в постсоветскую республику.

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко констатировал необходимость принятия безотлагательных мер и отметил: «Как говорят в народе‚ с колес. Времени на переписки, рассуждения и согласования практически нет».

Говоря о проблемах в нефтеперерабатывающем комплексе Белоруссии, в частности — загрузкой мощностей и показателями эффективности, он сказал: «При всех проблемах, более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию».

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«Хотел бы более подробно остановиться на перспективах. Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — сообщил Лукашенко.

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«Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор, — сообщил руководитель постсоветской республики. — Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех «позеленели», когда почувствовали падение доходов».

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«В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности», — распорядился Лукашенко.

Он отдал ещё одно распоряжение: «На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы».

«Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

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