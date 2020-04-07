Киев, , 13:22 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что земля — это, наверное, последний наиболее ценный ресурс, который есть у государства.

Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег» (материал опубликован сегодня, 7 апреля), комментируя принятый парламентом 30 марта закон.

Разумков отметил, что фактически в последнюю минуту в законе были изменены две ключевые вещи — введена отсрочка запуска рынка земли на девять месяцев и снижена концентрация земли в одних руках для физических лиц.

«Закон должен был вступить в силу в октябре, что невозможно в сегодняшних реалиях, мы понимаем, что последствия коронавируса бьют по всему миру, в том числе по Украине. Поэтому вступление закона в силу перенесено на 1 июля 2021 года… С 21 года мы открываем рынок только для «физиков» с концентрацией до 100 гектар. Это стандартная норма для многих европейских государств», — отметил спикер.

По его словам, лишь с 2024 года рынок земли будет открыт и для физических, и для юридических лиц — то есть имеется достаточно длительный промежуток времени, чтобы посмотреть, как работает рынок, какие есть риски, какие ошибки.

«И как их исправить, чтобы, подойдя к 2024 году, получить нормальный европейский рынок», — подчеркнул Разумков.

В завершение спикер уточнил, что, к его сожалению, многие сопутствующие продаже земли вещи еще не готовы — «те же реестры, чтобы рынок нормально заработал».

ИА REGNUM напоминает, что за продажу земли Верховная рада проголосовала на внеочередном заседании 30 марта. Положительное голосование стало возможным благодаря тому, что «Слуга народа» объединила усилия с фракцией «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Сейчас окончательное подписание документов заблокировано рядом депутатов, которые подали проекты постановлений о признании голосования незаконным. Для того чтобы закон окончательно был подписан, Рада должна рассмотреть поданные претензии.