Ташкент, , 13:21 — REGNUM В настоящее время Всемирный банк (ВБ) готов выделить Узбекистану 1,2 миллиарда долларов на для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки, сообщает Podrobno.uz.

Подчеркивается, что данные средства станут дополнением к уже одобренным в марте текущего года кредитным линиям, предназначенным для финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и производителей сельскохозяйственной продукции на 700 миллионов долларов.

Как отмечает издание, об этом говорилось в ходе переговоров заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова и вице-президента Группы Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера посредством видеоконференцсвязи.

«Стороны обсудили совместные меры, нацеленные на защиту населения от распространения коронавируса, поддержку предприятий, в первую очередь, субъектов малого и среднего предпринимательства, производителей сельскохозяйственной продукции и индивидуальных предпринимателей», говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами были обговорены возможности и механизмы поддержки Всемирного банка в смягчении воздействия глобальной пандемии коронавируса на социально-экономическую ситуацию в Узбекистане.

Мюллер проинформировал, что в целом Всемирный банк намерен мобилизовать часть средств «Стратегической программы готовности и ответа» в размере 14 миллиардов долларов для поддержки антикризисной программы Узбекистана.

«По итогам видеоконференции Мюллер заверил, что вопрос оказания финансовой поддержки Узбекистану будет рассматриваться в приоритетном порядке», говорится в публикации.